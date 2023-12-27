Биткоин и НФЛ — почему спортсмены инвестируют в BTC

Как заявил глава бизнеса криптокомпании Swan Bitcoin Данте Кук, "твёрдые деньги" Биткоина становятся привлекательным инвестиционным инструментом для американских спортсменов желающих защитить свои доходы.
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