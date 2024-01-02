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Костомаров вдохновил на борьбу: Тарасова решила избавиться от инвалидного кресла

Костомаров вдохновил на борьбу: Тарасова решила избавиться от инвалидного кресла

Тренер сделала заявление о своем здоровье. Татьяна Тарасова Komsomolskaya Pravda/Global Look PressРоман Костомаров Igor Kharitonov/AiF/Global Look Press76-летняя Татьяна Тарасова уже второй год передвигается в инвалидном кресле из-за проблем со здоровьем.

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