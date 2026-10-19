Наиболее ликвидные корпоративные облигации на Московской бирже показали разнонаправленную динамику: от снижения на 0,5% до роста на 0,1%.
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