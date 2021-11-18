Зелёная контра: Статью УК РФ № 281 (Диверсия) никто не отменял, «иные действия» — это очень опасно

Запад легко может оставить Россию без масла, сахара и сметаны Иван Рыбин Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС Отечественное сельское хозяйство уже в 2022 году может остаться без импортных семян, не исключено, что поставки данного товара в РФ попадут под запрет.
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