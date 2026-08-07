Судан: По меньшей мере пять мирных жителей были убиты и еще несколько ранены, когда солдаты Сил быстрой поддержки (RSF) устроили рейд на скот в Аль-Тамиде, расположенном к югу от Эль-Обейда, штат Северный Кордофан, 6 августа.
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