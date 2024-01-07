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«Сочи» близок к аренде форварда Венесуэлы U23 Гуарирапы до конца сезона

«Сочи» близок к аренде форварда Венесуэлы U23 Гуарирапы до конца сезона

Сауль Гуарирапа близок к переходу в «Сочи». 21-летний нападающий «Каракаса» и олимпийской сборной Венесуэлы U23 должен перейти в российский клуб на правах аренды до конца сезона с опцией выкупа, сообщает «РБ Спорт».

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