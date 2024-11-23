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Астрономы сделали первый детальный снимок звезды за пределами нашей галактики

Астрономы сделали первый детальный снимок звезды за пределами нашей галактики

«Впервые нам удалось получить увеличенное изображение умирающей звезды в галактике за пределами Млечного Пути», – говорит Кейичи Охнака, астрофизик из Университета Андреса Белло в Чили.

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