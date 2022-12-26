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Макелеле о Месси и Роналду: «Сложный вопрос, это как выбор между Марадоной и Пеле. Не могу назвать одного»

Макелеле о Месси и Роналду: «Сложный вопрос, это как выбор между Марадоной и Пеле. Не могу назвать одного»

Клод Макелеле не смог выбрать между Лионелем Месси и Криштиану Роналду. «Я думаю, это сложный вопрос.

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