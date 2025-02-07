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Свидание в небе или ужин в компании Дракулы: что подарить влюбленным на 14 февраля

Свидание в небе или ужин в компании Дракулы: что подарить влюбленным на 14 февраля

Самое время подготовиться к грядущему Дню Святого Валентина.фото: freepik.comНе устаю повторять: можно как угодно относиться к «не нашему празднику» 14 февраля, но многие девушки и женщины ждут от своих любимых подарок (или несколько, простите) в этот романтический день.

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