Свидание в небе или ужин в компании Дракулы: что подарить влюбленным на 14 февраля

Самое время подготовиться к грядущему Дню Святого Валентина.фото: freepik.comНе устаю повторять: можно как угодно относиться к «не нашему празднику» 14 февраля, но многие девушки и женщины ждут от своих любимых подарок (или несколько, простите) в этот романтический день.
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