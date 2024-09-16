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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Джолион Палмер об аварии Переса и Сайнса: «У Серхио было полно места, которое он должен был использовать»

Эксперт сайта «Формулы-1» и бывший пилот чемпионата Джолион Палмер проанализировал борьбу гонщиков «Феррари» Шарля Леклера и Карлоса Сайнса с Серхио Пересом из «Ред Булл» на заключительных кругах Гран-при Азербайджана.

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