Инвесторы «уронили» акции компаний солнечной энергетики до минимума 3-х лет

Значительное ослабление спроса на солнечные панели, обрушил в пятницу акции их производителей. Лидером падения сектора возобновляемой энергетики стала компания Solaredge, чья капитализация за сутки уменьшилась на 28,2%.
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