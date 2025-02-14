Марочко: ВС РФ отбили все контратаки ВСУ в районе Старицы и Волчанска

Использовались пикапы, артиллерия и БПЛА Военнослужащие российской армии отбили все попытки ВСУ контратаковать позиции ВС РФ в районе населенных пунктов Старица и Волчанск в Харьковской области, рассказал РИА Новости военный эксперт Андрей Марочко.
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