Маск назвал жалким главу Мюнхенской конференции, заплакавшего на итоговой речи

Глава нового департамента эффективности государственного управления (DOGE) США, миллиардер Илон Маск назвал жалким главу Мюнхенской конференции по безопасности Кристофа Хойсгена, заплакавшего на итоговой речи после резонансного выступления вице-президента Соединенных Штатов Джея-Ди Вэнса.
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