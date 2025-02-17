Политика как он...
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Политика как она есть

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  • Alex
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Маск назвал жалким главу Мюнхенской конференции, заплакавшего на итоговой речи

Маск назвал жалким главу Мюнхенской конференции, заплакавшего на итоговой речи

Глава нового департамента эффективности государственного управления (DOGE) США, миллиардер Илон Маск назвал жалким главу Мюнхенской конференции по безопасности Кристофа Хойсгена, заплакавшего на итоговой речи после резонансного выступления вице-президента Соединенных Штатов Джея-Ди Вэнса.

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