Бобровский отразил 35 из 37 бросков «Питтсбурга» и выиграл серию буллитов. Победа – 23-я в 36 играх

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Вратарь «Флориды» был признан второй звездой матча с «Пингвинс» (3:2 Б) в регулярном чемпионате НХЛ. Южане выиграли серию буллитов из 3 раундов со счетом 2:1.