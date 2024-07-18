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Эксперты предупредили о росте цен на говядину и баранину в период шашлыков

Эксперты предупредили о росте цен на говядину и баранину в период шашлыков

В России на период шашлыков может вырасти стоимость говядины и баранины, сообщает РИА Новости со ссылкой на эксперта группы корпоративных рейтингов АКРА.

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