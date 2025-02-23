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Москвичи жалуются на опасный вирус: температура под 40, кашель и насморк

Москвичи жалуются на опасный вирус: температура под 40, кашель и насморк

В Москве распространяется мощный вирус с высокой температурой и сильным кашлем. Жители, включая Наталью и ее семью, страдают от симптомов, а заболеваемость ОРВИ в стране выросла на 7,7% по данным Роспотребнадзора.

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