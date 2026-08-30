8.60 давали на пять голов «МЮ» против «Ипсвича»

«Манчестер Юнайтед» обыграл на «Олд Траффорд» «Ипсвич» (5:2). Счет открыли гости, однако Бруну Фернандеш сравнял счет еще до перерыва.
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