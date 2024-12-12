Поддержка и внедрение: как российские компании развивают НИОКР

На фоне санкционного давления западных стран на промышленный сектор российской экономики, государство и бизнес продолжают наращивать инвестиционный портфель в научно-исследовательских и опытно-конструкторских работах (НИОКР).
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