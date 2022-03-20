Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Ludmila alechshenko (Koroleva)
    Сволочь, а он не хочет помочь детям Донбасса?Гасли представил ...
  • Evgeniy LeV
    Гасли-гасли...  и погасли!  ДБ!Гасли представил ...
  • Сергей Рузманов
    На хрена ты извинялся, слабак? За то, как они гнобят наших спортсменов, меньше чем мерзавцами их не стоит называтьТренер мужской сб...

Гари Линекер: «Начинает казаться, что Хави станет элитным тренером, каким многие его себе представляли»

Гари Линкер считает, что Хави может стать элитным тренером. «Действительно начинает казаться, что Хави станет элитным тренером, каким многие из нас его себе представляли», – написал бывший нападающий сборной Англии после первого тайма матча с «Реалом».

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх