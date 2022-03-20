Гари Линекер: «Начинает казаться, что Хави станет элитным тренером, каким многие его себе представляли»

Гари Линкер считает, что Хави может стать элитным тренером. «Действительно начинает казаться, что Хави станет элитным тренером, каким многие из нас его себе представляли», – написал бывший нападающий сборной Англии после первого тайма матча с «Реалом».
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