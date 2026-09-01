МИД России сделал представление Японии по поводу учений с США

31 августа Россия выразила протест посольству Японии из-за военных учений с США. Мария Захарова подчеркнула опасения Москвы по поводу активности у своих восточных рубежей и призвала Японию признать итоги Второй мировой войны.
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