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Китайский контейнеровоз прошел по Севморпути за рекордные две недели

Китайский контейнеровоз прошел по Севморпути за рекордные две недели

Северный морской путь — это самый короткий и безопасный путь из Европы в Азию, сокращающий расстояние и время следования практически в два раза по сравнению с традиционными маршрутами через Суэцкий и Панамский каналы Китайское судно Flying Fish 1 преодолело Северный морской путь за рекордное время.

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