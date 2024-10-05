Китайский контейнеровоз прошел по Севморпути за рекордные две недели

Северный морской путь — это самый короткий и безопасный путь из Европы в Азию, сокращающий расстояние и время следования практически в два раза по сравнению с традиционными маршрутами через Суэцкий и Панамский каналы Китайское судно Flying Fish 1 преодолело Северный морской путь за рекордное время.