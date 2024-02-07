Healthnews: вакцина от ВПЧ может защитить от удаления полового члена из-за рака

Несмотря на то, что вакцина против вызывающего рак вируса папилломы человека имеет наибольшую эффективность при вакцинации детей, люди в возрасте от 27 до 45 лет могут снизить риск рака и генитальных бородавок при вакцинации.
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