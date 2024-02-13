«Ъ»: Генпрокуратура добивается конфискации уральских заводов

АЮ

Александр Юткин

Хотят по закону. А всё пока по понятиям. По факту правят барыги-марионетки, руководствуясь ими же принятыми законами-дышлами. Остатки государственников пыжатся. Но силы, выходит, не равны. И дело не в мундирах, а в сути системы. Все каналы вывоза нараспашку. «Недружественные» преспокойно хозяйничают и только похихикивают, глядя на сурово нахмуренные брови наших «эффективных». А на деле, держа за нос. Так что наши «ай-яй-яй» - это для пипла. Пусть хавает. Все эти вылазки кончаются ничем. Пока. Дело барыг, выходит, бессмертно.