МИД Украины призвал арестовать Путина в Туркменистане

Владимир Путин выступил в Ашхабаде. Украинский МИД призвал власти Туркменистана провести арест президента РФ Владимира Путина, который собирается прибыть в страну в рамках официального визита на международный форум, посвященный 300-летию туркменского поэта Махтумкули Фраги.
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