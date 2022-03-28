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Политолог Марков: НАТО сделает всё, чтобы РФ "захлебнулась в крови мирных"

Политолог Марков: НАТО сделает всё, чтобы РФ "захлебнулась в крови мирных"

США намерены до конца поддерживать Украину в противостоянии России, но не из "гуманных соображений", а чтобы Москва "захлебнулась в крови" своих солдат и мирных жителей Незалежной, заявил глава Института политических исследований Сергей Марков.

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