США намерены до конца поддерживать Украину в противостоянии России, но не из "гуманных соображений", а чтобы Москва "захлебнулась в крови" своих солдат и мирных жителей Незалежной, заявил глава Института политических исследований Сергей Марков.
США намерены до конца поддерживать Украину в противостоянии России, но не из "гуманных соображений", а чтобы Москва "захлебнулась в крови" своих солдат и мирных жителей Незалежной, заявил глава Института политических исследований Сергей Марков.
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