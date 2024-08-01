Зачем ставить лимон у кровати: попробуйте и вы удивитесь

Знаете ли вы, что если разрезанный лимон положить в миску, а ее поставить рядом с кроватью, вашему здоровью будет много добра?Не будем говорить о потреблении цитрусового, полагая, что многие и без того прекрасно осведомлены о его полезных свойствах при таком процессе.