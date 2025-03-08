США рассматривают возможность передислокации войск из Германии в Венгрию

Президент США Дональд Трамп рассматривает возможность масштабного изменения военной стратегии в Европе, выводя около 35 тысяч американских военнослужащих из Германии и перебрасывая их в Восточную Европу, в частности, в Венгрию.
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