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Кадыров будет лично учавствовать в модернизации «Ахмат-мобиля»

Кадыров будет лично учавствовать в модернизации «Ахмат-мобиля»

Фото: dailymoscow.ru Известный российский государственный деятель Рамзан Кадыров, возглавляющий Чеченскую Республику, недавно сделал заявление касательно своего личного участия в модернизации отечественного бронированного автомобиля «Ахмат-мобиль».

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