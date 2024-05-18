В Италии нашли фамильный склеп иудеев, в котором захоронен наёмник из "Правого сектора"*

Итальянский наёмник по фамилии Галли отправился воевать за ВСУ, чуть больше, чем через полгода его тело привезли на родину для похоронВ Италии обнаружили могилу наёмника Бенджамина Джорджо Галли, который уехал на Украину в марте 2022 года.