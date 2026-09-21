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Татар-информ

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Часто курил на веранде: татарстанец погиб на пожаре в своем доме

Часто курил на веранде: татарстанец погиб на пожаре в своем доме

66-летний мужчина погиб на пожаре в частном доме в Арске. Об этом «Татар-информу» сообщили в ГУ МЧС России по РТ.

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