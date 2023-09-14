Закон, порядок, государство

782 подписчика

Полицейские в Ямало-Ненецком автономном округе провели экскурсию-демонстрацию для воспитанников детского сада

Полицейские в Ямало-Ненецком автономном округе провели экскурсию-демонстрацию для воспитанников детского сада

13 сентября в рамках месячника профилактики правонарушений в МДОУ «Детский сад «Елочка» проведен «Урок мужества» с участием сотрудников отдела полиции.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх