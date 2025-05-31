Американский аналитик: Кремль не даст Западу передышки, чтобы снова накачать Украину оружием Американский военный аналитик Майкл Слебода озвучил свои мысли по поводу ситуации в украинском конфликте.
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Американский аналитик: Кремль не даст Западу передышки, чтобы снова накачать Украину оружием Американский военный аналитик Майкл Слебода озвучил свои мысли по поводу ситуации в украинском конфликте.
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