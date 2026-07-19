Герои из Котовска спасли десятки людей при ударе БПЛА

Двое сотрудников распределительного центра Wildberries в Котовске — Павел Жмылев и Андрей Николаев — смогли спасти жизни десятков своих коллег во время массированной ночной атаки украинских беспилотников 18 июля.
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