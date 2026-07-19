Наш потерянный мир
ГлавнаяНовые темы
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Наш потерянный мир

34 562 подписчика

Герои из Котовска спасли десятки людей при ударе БПЛА

Герои из Котовска спасли десятки людей при ударе БПЛА

Двое сотрудников распределительного центра Wildberries в Котовске — Павел Жмылев и Андрей Николаев — смогли спасти жизни десятков своих коллег во время массированной ночной атаки украинских беспилотников 18 июля.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии