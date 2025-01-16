´Ярмарка целевой подготовки´ в УО ´Бобруйский государственный автомеханический колледж´.

Учреждение образования ´Бобруйский государственный автомеханический колледж´ 18 января 2025г. в 10.00 проводит ´Ярмарку целевой подготовки´ с участием организаций-заказчиков кадров, учащихся и их законных представителей.
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