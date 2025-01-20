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Закон, порядок, государство

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В Свердловской области стартовала Всероссийская акция «Студенческий десант - 2025»

В Свердловской области стартовала Всероссийская акция «Студенческий десант - 2025»

В период с 20 по 24 января на территории Алапаевска и Алапаевского района Свердловской области проходит ставшая уже традиционной Всероссийская акция МВД России «Студенческий десант – 2025», приуроченная ко Дню российского студенчества.

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