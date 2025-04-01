Глава МИД КНР заявил, что путь к миру на Украине еще далек: «Причины кризиса крайне сложны»

МОСКВА, 1 апреля, ФедералПресс. Ситуация на поле боя на Украине непростая, но Пекин призывает вовлеченные в конфликт стороны к мирным переговорам и считает, что Россия и США уже достигли определенных результатов в контактах по украинскому урегулированию, заявил в интервью РИА Новости глава МИД КНР Ван И.