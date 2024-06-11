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Боец ВС РФ Чех, спасая икону, попал в центр разрыва «кассеты» и выжил

Боец ВС РФ Чех, спасая икону, попал в центр разрыва «кассеты» и выжил

Штурмовик 155-й гвардейской бригады морской пехоты Тихоокеанского флота (ТОФ) РФ с позывным Чех рассказал, как попал в центр разрыва «кассеты», спасая икону, но выжил.

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Комментарии
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y
yumashev
На войне неверующих нет. Не раз слышал рассказы фронтовиков о чудесах. Мой отец прошёл финскую и Отечественную от начала до конца без единой царапины. В финскую по штату ему полагался конь. На фронте под его конём разорвался снаряд. Коня разорвала, а отца отбросило. Стоит весь в крови коня. Ни царапины, ни контузии. В Отечественную подобное. Только была Эмка с шофёром. Подошёл к машине, взялся за ручку двери и прямое попадание снаряда в машину. Он стоит на краю воронки. Ни машины, ни шофёра, ни царапины, ни контузии. Только дверная ручка в руках. Моя бабушка всю войну молилась за моего отца. Её любовь и вера спасали его. И в мирное время случаются не объяснимые физическими законами ЧУДЕСА.
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