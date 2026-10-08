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Регионы России

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Юлиан Нагельсманн может вернуться в «Лейпциг»

Юлиан Нагельсманн может вернуться в «Лейпциг»

Главный тренер футбольного клуба «Лейпциг» Мартин Демичелис находится под давлением из-за низких результатов команды, которая занимает 9-е место в Бундеслиге и проиграла первый матч в Лиге чемпионов текущего сезона.

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