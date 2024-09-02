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Царьград

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Белоусов спас фронт: Исправлен "колоссальный вред" русской армии. Арест Шамарина и Попова "преподнёс" сюрпризы

Белоусов спас фронт: Исправлен "колоссальный вред" русской армии. Арест Шамарина и Попова "преподнёс" сюрпризы

В конце июля многие встретили с тревогой новость о том, что за использование цифровых гаджетов на СВО, по новому закону, солдат будут отправлять на гауптвахту.

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Комментарии
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тн
татьяна неструева
а кто  это предложил  ?  паркетный генерал .
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15 час.
Ч
Чужестранка
Дело не в этом. Честность и ответственность - вот что в этом человеке главное. А по военным вопросам посоветоваться есть с кем!
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9 час.

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