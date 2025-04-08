Туркомпании столицы примут участие в шести зарубежных бизнес-миссиях

ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко Москва продолжает развивать свой туристический потенциал. Столичные компании принимают участие в международных фестивалях и выставках, переговорах с коллегами из других государств, продвигают свои проекты на зарубежных отраслевых платформах , рассказала заместитель мэра столицы Наталья Сергунина.