Захарова ответила на заявления США о причастности ИГ к теракту в «Крокусе»

Захарова: США загнали себя в тупик словами о связи ИГ с терактом в «Крокусе» США загнали себя в абсолютный тупик словами о причастности «Исламского государства» (ИГ, ИГИЛ, запрещенная в России террористическая организация) к теракту в концертном зале «Крокус Сити Холла».