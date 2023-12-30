Сегодня, 30 декабря, в предпоследний день года случится ФИНАЛЬНОЕ выступление Moscow Rock City в 2023-м! В клубе BUNKER47 у метро Аэропорт мы исполним часовую выжимку из нашей сборной программы!Вас ждут хиты AC/DC, Alice Cooper, Billy Idol, Bon Jovi, Dio, Kiss, Metallica, Mötley Crüe, Motörhead, Ozzy Osbourne, Scorpions, Twisted Sister, Warlock и W.