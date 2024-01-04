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«Реал» пропустил 11 голов в 19 турах Ла Лиги и повторил клубный рекорд 62-летней давности. Тогда стали чемпионами

«Реал» пропустил 11 голов в 19 турах Ла Лиги и повторил клубный рекорд 62-летней давности. Тогда стали чемпионами

 В первых 19 матчах нынешнего сезона Ла Лиги «сливочные» пропустили лишь 11 голов. «Реал» повторил свой лучший результат за всю историю выступлений в Ла Лиге – в сезоне-1961/62 «Реал» стал чемпионом, пропустив столько же голов на аналогичном отрезке.

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