В Иркутске пройдет фестиваль документального и анимационного кино

С 13 по 20 сентября Иркутск станет эпицентром киноискусства. В рамках Дней русской духовности и культуры «Сияние России» в областном центре пройдет II Всероссийский фестиваль документального и анимационного кино.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии