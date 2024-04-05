Киев упрямо продолжает раскручивать фейк о большой мобилизации в России

В дело включился украинский президент. В среду в Киеве на совместной пресс-конференции с президентом Финляндии Александром Стуббом глава Незалежной Владимир Зеленский заявил, будто российские власти планируют объявить новую мобилизационную кампанию с целью поставить под ружье 300 тыс.
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