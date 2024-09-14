Роджерс: Выборы, выборы, кандидаты -... Но это в США

Посмотрел я предвыборные дебаты Трампа с Харрис в прямом эфире. И выскажу свою, субъективную, точку зрения: верните Байдена, он смешнее!Нет, конечно, «демократические» СМИ сразу после завершения дебатов начали рассказывать «республиканцы разочарованы в Трампе» и «Харрис молодец (ни разу не заржала, а это уже достижение)».