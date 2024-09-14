Посмотрел я предвыборные дебаты Трампа с Харрис в прямом эфире. И выскажу свою, субъективную, точку зрения: верните Байдена, он смешнее!Нет, конечно, «демократические» СМИ сразу после завершения дебатов начали рассказывать «республиканцы разочарованы в Трампе» и «Харрис молодец (ни разу не заржала, а это уже достижение)».
Роджерс: Выборы, выборы, кандидаты -... Но это в США
Комментарии
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М
Мария
У нас Президент получил подавляющее большинство голосов заслуженно, т.к. пользуется всенародной поддержкой.
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12 час.
ИК
Иосиф Калинин
Ну, кто бы сомневался! Песков еще за полгода до выборов говорил о 87% всенародной поддержки. И, ведь, угадал!
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11 час.
М
Мария
Он говорил правду. Гадание не при чём. Сами подумайте. Если из 10 человек 9 поддерживает Президента - то получается примерно та же цифра. Даже больше.
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17 мин.
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