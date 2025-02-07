Советник президента РФС: «С любых точек зрения мы ближе к Европе. Переход в Азию был бы радикальным шагом»

Советник президента Российского футбольного союза (РФС), экс-глава оргкомитетов ЧМ-2018 в России и Евро-2020 в Санкт-Петербурге Алексей Сорокин дал интервью «Советник президента Российского футбольного союза (РФС), экс-глава оргкомитетов ЧМ-2018 в России и Евро-2020 в Санкт-Петербурге Алексей Сорокин дал интервью «РБ Спорт», в котором высказался о прекратившихся обсуждениях по поводу возможного перехода в Азию.