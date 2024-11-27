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Что будет, если есть фисташки каждый день?

Что будет, если есть фисташки каждый день?

Аif.ru отвечает на популярные вопросы читателей. Если вы предпочитаете есть соленые фисташки, то медики рекомендуют вдвое сократить вашу привычную норму, а лучше вообще оставить их на полке и перейти на свежие орехи.

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