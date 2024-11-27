Что будет, если есть фисташки каждый день?

Аif.ru отвечает на популярные вопросы читателей. Если вы предпочитаете есть соленые фисташки, то медики рекомендуют вдвое сократить вашу привычную норму, а лучше вообще оставить их на полке и перейти на свежие орехи.
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