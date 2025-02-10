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Царьград

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Сбежали из ада: Семья из Канады переехала в Россию ради девятерых детей

Сбежали из ада: Семья из Канады переехала в Россию ради девятерых детей

Многодетная семья Аренда Фейнстра решила переселиться в Нижегородскую область. Канадцы считают, что только в России они смогут дать детям нормальное будущее.

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