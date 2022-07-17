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Макдэвид – лучший игрок для Fantasy НХЛ, Капризов – 6-й, Василевский – 8-й, Шестеркин – 9-й, Кучеров – 10-й (NHL.com)

Официальный сайт НХЛ представил рейтинг лучших игроков для игры Fantasy.  Ценность игроков была определена на основе различных факторов, в том числе результативных действий в минувшем сезоне, включая плей-офф.

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